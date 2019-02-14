В Гусеве пьяная женщина на БМВ устроила ДТП и скрылась

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-14T11:04:07+03:00

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В минувший вторник, 12 февраля, на улице Профсоюзной в Гусеве водитель БМВ врезался в припаркованный «Фольксваген» и скрылся с места происшествия. Очевидцы аварии сразу же позвонили в районное отделение ГИБДД.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, спустя несколько минут автомобиль задержали на улице Победы. За рулем находилась 24-летняя местная жительница.

- По внешним признакам дама находилась в нетрезвом состоянии. В присутствии понятых она прошла тест на содержание алкоголя в крови, алкотестер показал содержание спирта в выдыхаемом воздухе выше допустимой нормы, - сообщили в полиции.

На женщину завели административное дело за пьяное вождение, также ей грозит ответственность за оставление места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU