2019-02-14T11:12:19+03:00
Общество

В Советске намерены открыть площадку КГТУ

Виктор Сергеев
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В Советске на базе одного из учебных заведений откроют площадку Калининградского государственного технического университета. Об этом сообщил глава администрации Советска Николай Воищев на своей странице в «Фейсбук».

По словам сити-менеджера, этот вопрос обсуждался на встрече с ректором КГТУ Владимиром Волкогоном.

- Пришли к решению провести встречи с родителями выпускников нашего города и соседних муниципалитетов, чтобы спрогнозировать количество абитуриентов, желающих обучаться на площадке в Советске. Как заверил Валерий Алексеевич (Волкогон), у нас молодые люди смогут закончить два курса и продолжить обучение в Калининграде, где им гарантировано предоставление общежития, - написал Воищев.

Глава администрации добавил, что молодые жители Советска, которые не поступят на бюджет, смогут обучаться на платной основе.

- Причем, платить за обучение можно будет помесячно, а не за семестр, как это принято в вузах, - отметил Николай Воищев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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