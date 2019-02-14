В Советске намерены открыть площадку КГТУ
В Советске на базе одного из учебных заведений откроют площадку Калининградского государственного технического университета. Об этом сообщил глава администрации Советска Николай Воищев на своей странице в «Фейсбук».
По словам сити-менеджера, этот вопрос обсуждался на встрече с ректором КГТУ Владимиром Волкогоном.
- Пришли к решению провести встречи с родителями выпускников нашего города и соседних муниципалитетов, чтобы спрогнозировать количество абитуриентов, желающих обучаться на площадке в Советске. Как заверил Валерий Алексеевич (Волкогон), у нас молодые люди смогут закончить два курса и продолжить обучение в Калининграде, где им гарантировано предоставление общежития, - написал Воищев.
Глава администрации добавил, что молодые жители Советска, которые не поступят на бюджет, смогут обучаться на платной основе.
- Причем, платить за обучение можно будет помесячно, а не за семестр, как это принято в вузах, - отметил Николай Воищев.
ИСТОЧНИК KP.RU