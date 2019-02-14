2019-02-14T11:19:34+03:00
Общество

Калининградец, жестоко избивший односельчанина, заплатит за его лечение

По требованию прокуратуры, осужденный компенсирует затраты, понесенные фондом обязательного медицинского страхования
Игорь ОРЕХОВ
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В мае прошлого года в поселке Лесное Неманского района повздорили двое местных жителей. Один из них быстро перешел от слов к делу, подойдя к сидевшему в кресле оппоненту и дважды ударив его кулаком в лицо. А потом еще два раза ударил упавшего мужчину ногой.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сельчанин свой срок уже получил. Но теперь за осужденного взялась еще и Неманская прокуратура, которая потребовала возместить затраты на лечение потерпевшего. Ведь изначально на доставленного в больницу неманчанина пришлось тратиться государству в лице территориального фонда ОМС.

Неманский городской суд иск удовлетворил, взыскав с ответчика всю сумму в размере 70 548,89 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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