Калининградец, жестоко избивший односельчанина, заплатит за его лечение

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-14T11:19:34+03:00

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В мае прошлого года в поселке Лесное Неманского района повздорили двое местных жителей. Один из них быстро перешел от слов к делу, подойдя к сидевшему в кресле оппоненту и дважды ударив его кулаком в лицо. А потом еще два раза ударил упавшего мужчину ногой.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сельчанин свой срок уже получил. Но теперь за осужденного взялась еще и Неманская прокуратура, которая потребовала возместить затраты на лечение потерпевшего. Ведь изначально на доставленного в больницу неманчанина пришлось тратиться государству в лице территориального фонда ОМС.

Неманский городской суд иск удовлетворил, взыскав с ответчика всю сумму в размере 70 548,89 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU