Калининградец, жестоко избивший односельчанина, заплатит за его лечение
В мае прошлого года в поселке Лесное Неманского района повздорили двое местных жителей. Один из них быстро перешел от слов к делу, подойдя к сидевшему в кресле оппоненту и дважды ударив его кулаком в лицо. А потом еще два раза ударил упавшего мужчину ногой.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сельчанин свой срок уже получил. Но теперь за осужденного взялась еще и Неманская прокуратура, которая потребовала возместить затраты на лечение потерпевшего. Ведь изначально на доставленного в больницу неманчанина пришлось тратиться государству в лице территориального фонда ОМС.
Неманский городской суд иск удовлетворил, взыскав с ответчика всю сумму в размере 70 548,89 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU