В Калининграде создали «мобильные бригады» для уборки мусора

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-14T11:45:33+03:00

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В Калининграде созданы специальные «мобильные бригады», которые помогают «Единому оператору» убирать мусор. Об этом сообщается на странице мэрии в «Фейсбук».

- Как правило, их зовут на помощь тогда, когда либо управляющие компании уже не справляются со своими обязанностями, либо нужно ликвидировать незаконную свалку, - сообщили в мэрии Калининграда.

Городские власти отмечают, что сейчас у городских дворников «горячая пора».

- Нужно не только убирать снег, а на одного дворника в среднем приходится 3000 «квадратов», но и сгребать мусор за теми, кто его по той или иной причине не донес до урны.

ИСТОЧНИК KP.RU