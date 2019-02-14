В Калининграде отключено электричество в домах на девяти улицах

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-14T11:49:08+03:00

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В Калининграде до 13 часов не будет света на ул. Герцена 35 (школа №8),45,47,49, 67,75, ул. Ген. Павлова 7, 9, 10,11, 12, 12а, б, в,13-21,30,30а,33,14-30,25, ул. Барклая де Толли 2а,2-28, 3-13, 9б,15, 9а, 9в, 11а, 20а, 20г, 28а, 28б, ул. Герцена 37- 43,51,53,61, 65, 55, 57,59,54,56,64,63-67,68а, 69,70, 72,78,95, ул. Глинки 58, 60,62, 63, 66-78, 87, 93-101, 69-85, 89-91, 103, ул. Брянская 2-4,1-5,5а,7, ул. Лозовая 11,13, ул. Гончарова 9а,5-15.

С 13.30 до 18 часов для проведения ремонтных работ будет отключено электроснабжение на Балтийское шоссе 98, 104, 106а, 108,112, и ул. Карташова, 8б, 46-46а.

До 15 часов для проведения работ на водопроводной сети отключено холодное водоснабжение на ул. Батальная 1,6, и ул. Машиностроительная 2.

До 17 часов без воды будет многоквартирный дом по ул. Гагарина, 81 и детский сад №11.

ИСТОЧНИК KP.RU