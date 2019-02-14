В Калининградской области планируют создать сеть детских оздоровительных лагерей

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-14T11:56:20+03:00

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Правительство Калининградской области заключило соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ. Одним из направлений сотрудничества предусмотрена модернизация и реновация инфраструктуры детского отдыха, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства.

В частности, в области планируют создать сеть детских оздоровительных летних лагерей с элементами образовательных и обучающих программ. При этом планируется использовать ранее действовавшие профильные объекты, а также механизм государственно-частного партнерства, в том числе концессии.

- Надеюсь, наше сотрудничество позволит региону интегрировать полезные и показавшие свою эффективность практики управления имуществом, повысит инвестиционную привлекательность объектов недвижимости, особенно составляющих наше культурное наследие, создаст новые рабочие места, - отметил губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU