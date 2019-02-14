2019-02-14T12:03:07+03:00
Происшествия

Калининградку обворовал студент из Екатеринбурга

Парень заметил оставленные женщиной в лотке банкомата 5 тысяч рублей и тут же присвоил их
Игорь ОРЕХОВ
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Довольно любопытная, хотя в целом и вполне банальная история произошла возле одного из банкоматов в городе Гусев. Именно там решила обналичить определенную сумму денег 38-летняя горожанка. И надо же такому случиться – не увидела, что в лотке осталась купюра достоинством в 5 тысяч рублей!

Зато банкноту заприметил 20-летний студент из далекого Екатеринбурга, стоявший в очереди следующим. И моментально прикарманил чужие денежки. Тем временем дама, пересчитав «хрусты» и обнаружив недостачу, поспешила обратно к банкомату. Увы, было уже поздно, однако настойчивая женщина не смирилась с утратой и пошла в полицию.

Сотрудники местного угрозыска быстро вычислили и задержали вора, но уже без денег - молодчик заявил, что успел все потратить. Теперь не исключено, что уральцу придется задержаться в нашем эксклаве на пару следующих лет. Которые предстоит провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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