На калининградку завели уголовное дело за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-14T12:16:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На жительницу Калининграда завели уголовное дело за нарушение миграционного законодательства. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

36-летняя женщина поставила на учет в своей квартире на улице Аксакова пятерых граждан одной из среднеазиатских республик. Однако полицейские опросили соседей и выяснили, что гастарбайтеры даже не знакомы с владелицей жилья.

Теперь ранее не судимая калининградка стала фигурантом уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU