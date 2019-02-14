2019-02-14T12:16:21+03:00
Общество

На калининградку завели уголовное дело за фиктивную регистрацию гастарбайтеров

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На жительницу Калининграда завели уголовное дело за нарушение миграционного законодательства. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

36-летняя женщина поставила на учет в своей квартире на улице Аксакова пятерых граждан одной из среднеазиатских республик. Однако полицейские опросили соседей и выяснили, что гастарбайтеры даже не знакомы с владелицей жилья.

Теперь ранее не судимая калининградка стала фигурантом уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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