Мэрия Калининграда: Мы не просили отметить концерт Элджея
В мэрии Калининграда заявили, что не просили отменить концерт Элджея. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».
- Мэрия города не отменяла концерт, у неё нет и таких полномочий даже (выступление планировалось не на муниципальной площадке, как минимум). К нам действительно поступило обращение от некого Тагира Бадмаевича Манджиева и некоторых других с требованием отменить концерт. Наш комитет по соцполитике и комиссия по делам несовершеннолетних вынуждены рассматривать все обращения, в том числе и такие. – сообщили в мэрии.
При этом, говорится в сообщении городских властей, сотрудники комитета к заключению, что тексты некоторых песен репера не попадают под маркировку "16+"
- Иными словами, мэрия только обратила внимание прокуратуры на то, что организаторам лучше сменить возрастной ценз на "18+". Всё. Концерт отменять никто не просил, - заявили в администрации Калининграда.
Напомним, накануне организаторы концерта сообщили, что концерт рэпера в Калининграде, запланированный на 16 февраля, не состоится. Причиной отмены, по их словам, стало «большое давление» со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU