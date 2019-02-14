2019-02-14T12:43:30+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Мы не просили отметить концерт Элджея

Виктор Сергеев
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..Фото: vk.com
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В мэрии Калининграда заявили, что не просили отменить концерт Элджея. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

- Мэрия города не отменяла концерт, у неё нет и таких полномочий даже (выступление планировалось не на муниципальной площадке, как минимум). К нам действительно поступило обращение от некого Тагира Бадмаевича Манджиева и некоторых других с требованием отменить концерт. Наш комитет по соцполитике и комиссия по делам несовершеннолетних вынуждены рассматривать все обращения, в том числе и такие. – сообщили в мэрии.

При этом, говорится в сообщении городских властей, сотрудники комитета к заключению, что тексты некоторых песен репера не попадают под маркировку "16+"

- Иными словами, мэрия только обратила внимание прокуратуры на то, что организаторам лучше сменить возрастной ценз на "18+". Всё. Концерт отменять никто не просил, - заявили в администрации Калининграда.

Напомним, накануне организаторы концерта сообщили, что концерт рэпера в Калининграде, запланированный на 16 февраля, не состоится. Причиной отмены, по их словам, стало «большое давление» со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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