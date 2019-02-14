2019-02-14T13:21:22+03:00
Экономика

Калининградская область заняла первое место в общероссийском рейтинге финансовой грамотности

Кирилл Алексеев
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На инвестиционном форуме в Сочи озвучили результаты исследования уровня финансовой грамотности населения в 85 регионах России, которое было проведено в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка. Первое место в рейтинге, как сообщает ТАСС, заняла Калининградская область.

- Для нас результаты рейтинга не случайность, - отметил губернатор Антон Алиханов. - Мы в программе уже достаточно давно, действительно были одним из двух первых регионов, которые начали пилотировать ее, с 2011 года она у нас началась, и мы по сути торили ту дорогу, по которой сейчас уже идут многие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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