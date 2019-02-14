2019-02-14T13:48:32+03:00
Общество

В Калининграде осталось 32 участника штурма Кенигсберга

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде осталось 32 участника штурма Кёнигсберга. Об этом сообщил в четверг 14 февраля председатель горсовета депутатов Андрей Кропоткин на встрече, посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

- У нас осталось 32 реальных участника штурма Кёнигсберга. Еще три месяца назад их было 38. В 2020 году мы отметим 75-летие штурма Кёнигсберга, боюсь, что к этой дате героев можно будет посчитать по пальцам. К огромному сожалению, ветераны уходят, – рассказал «Комсомолке» Андрей Кропоткин и отметил, сейчас он готовит к изданию очередную книгу.

Книга «Герои штурма Кёнигсберга», выйдет к 23 февраля в 2020 году.

- Это книга о 235 Героях Советского Союза, которые были награждены за штурм Кёнигсберга. Мы опубликуем не только фотографии, но и наградные листы, письма. Для книги художник нарисует 60 картин – сцены боя в городе с привязкой к местности и к конкретным зданиям, например, у Южного вокзала или у нынешнего здания ФСБ на Советском проспекте, - сказал Кропоткин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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