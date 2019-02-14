Калининградское правительство вложило в цифровые технологии около 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-02-14T13:57:16+03:00

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На внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в Калининградской области в прошлом году было потрачено около 1 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, примерно половину этой суммы составили расходы на программное обеспечение. Вложения в цифровизацию уже дало экономический и антикоррупционный эффект, сказал Алиханов.

- Мы видим, что цифровые решения кратно снижают наши затраты. Это и снижает коррупцию. Приведу живые примеры. Выходит проверяющий, фиксирует нарушение, например, какую-нибудь свалку. Приходит к себе в кабинет, секретари заполняют чек-листы, он кладёт это всё к себе в стол и ждёт, когда к нему придут и, может быть, как-то решат вопрос, чтобы это в столе так и осталось навечно. За прошлый год мы полностью оцифровали одиннадцать форматов такого контроля. Теперь все действия проверяющего отфиксированы: где он был, в какой момент времени. Он фиксирует нарушение в электронном виде и ничего уже с этим сделать не может, – рассказал Антон Алиханов.

Губернатор добавил, в этом году правительство области планирует в полном объеме оцифровать все виды регионального контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU