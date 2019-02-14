День тюленя на Куршской косе отметят выставкой и лекциями
На Куршской косе готовятся отметить экологический праздник, посвященный Всемирному дню защиты морских млекопитающих.
День тюленя отмечают, чтобы обучить людей правильному поведению при встрече с представителем этого вида морских животных.
Как рассказали организаторы, праздник состоится 17 февраля с 10:30 до 15:00 в Визит-центре национального парка.
В программе лекции о жизни морских млекопитающих и о реабилитации тюленей в Калининградском зоопарке.
Кроме того, состоится презентация выставки «Морские исполины Командорских вод», квест-игра и мастер-классы.
На калининградском побережье Балтики встречается подвид длинномордого или серого тюленя. Эти животные имеют привычку отдыхать на песчаном берегу, что вызывает каждый раз много вопросов у очевидцев такого события.
День тюленя проводится на Куршской косе с 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU