День тюленя на Куршской косе отметят выставкой и лекциями

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-14T14:11:41+03:00

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На Куршской косе готовятся отметить экологический праздник, посвященный Всемирному дню защиты морских млекопитающих.

День тюленя отмечают, чтобы обучить людей правильному поведению при встрече с представителем этого вида морских животных.

Как рассказали организаторы, праздник состоится 17 февраля с 10:30 до 15:00 в Визит-центре национального парка.

В программе лекции о жизни морских млекопитающих и о реабилитации тюленей в Калининградском зоопарке.

Кроме того, состоится презентация выставки «Морские исполины Командорских вод», квест-игра и мастер-классы.

На калининградском побережье Балтики встречается подвид длинномордого или серого тюленя. Эти животные имеют привычку отдыхать на песчаном берегу, что вызывает каждый раз много вопросов у очевидцев такого события.

День тюленя проводится на Куршской косе с 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU