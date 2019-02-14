2019-02-14T14:14:39+03:00
Общество

Калининградская школьница победила на Всероссийской олимпиаде по избирательному процессу

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Школьница из Черняховска вошла в число победителей Всероссийской интернет-олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ученица 10 класса школа №5 Екатерина Троцкая в ноябре 2018 года стала победителем региональной олимпиады, прошедшей в Избирательной комиссии Калининградской области. В декабре состоялся федеральный этап интернет-олимпиады, в котором приняли участие 425 школьников из 84 субъектов. Екатерина Троцкая оказалась в числе тех, кто набрал наивысший балл.

Призером олимпиады стала еще одна школьница из нашего региона – Милана Андрейчикова, ученица 10-го класса ШИЛИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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