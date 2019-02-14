Калининградская школьница победила на Всероссийской олимпиаде по избирательному процессу
Школьница из Черняховска вошла в число победителей Всероссийской интернет-олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ученица 10 класса школа №5 Екатерина Троцкая в ноябре 2018 года стала победителем региональной олимпиады, прошедшей в Избирательной комиссии Калининградской области. В декабре состоялся федеральный этап интернет-олимпиады, в котором приняли участие 425 школьников из 84 субъектов. Екатерина Троцкая оказалась в числе тех, кто набрал наивысший балл.
Призером олимпиады стала еще одна школьница из нашего региона – Милана Андрейчикова, ученица 10-го класса ШИЛИ.
ИСТОЧНИК KP.RU