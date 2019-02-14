2019-02-14T14:21:02+03:00
Общество

Работы по восстановлению променада в Светлогорске начнутся в марте

Виктор Сергеев
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..Фото: svetlogorsk39.ru
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Работы по восстановлению части старого променада в Светлогорске начнутся в марте. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Порядка 25 метров старого променада рухнуло, мы уже проектируем, в режиме ЧС мероприятия все планируются, надеюсь, мы в ближайшее время закончим, и в марте начнем набивание бун (волнорезов), намытие пляжа в таком аварийном режиме и в итоге восстановление той части променада, которая обрушилась, - сказал глава региона.

Алиханов также отметил, что власти заказали обследование другой части старого променада, чтобы посмотреть, в каком состоянии в целом старый променад, чтобы понимать, как его эксплуатировать.

Напомним, променад в Светлогорске серьезно пострадал от стихии 2 января. На его восстановление региональные власти выделили 1,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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