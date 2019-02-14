В 2018 году сотрудники областной таможни изъяли на границе 7 кг наркотиков и 62 кг янтаря
По выявленным в 2018 году на границе преступлениям калининградская областная таможня возбудила 21 уголовное дело. Об этом сообщил начальник таможни Сергей Абросимов на совещании, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности.
Уголовные дела были возбуждены по фактам контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ общей массой более 7 кг, уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму 15 миллионов рублей, незаконного перемещения табачных изделий на сумму 885 тысяч рублей, контрабанды янтаря общей массой свыше 62 кг и стоимостью более 4,5 миллиона рублей.
Также в течение года на границе было пресечено 3 791 административное правонарушение, по ним было взыскано штрафов на 16,3 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU