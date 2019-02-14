2019-02-14T15:31:01+03:00
Общество

В Черняховске мужчина угнал служебную машину энергокомпании

Виктор Сергеев
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В Черняховске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

45-летний механик энергокомпании оставил служебный автомобиль на улице Ленина и пошел осматривать энергосчетки. Во время проведения измерительных работ, мужчина увидел, как в его машину сел неизвестный и уехал.

Полицейские выяснили, что механик оставил ключи в замке зажигания. Через систему GPS они установили, что автомобиль находится в поселке Отрадное.

- Машину нашли в одном из ангаров. А оставленные на месте происшествия следы пальцев и обуви вскоре помогли установить личность злоумышленника, им оказался 43-летний местный житель.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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