В Черняховске мужчина угнал служебную машину энергокомпании
В Черняховске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
45-летний механик энергокомпании оставил служебный автомобиль на улице Ленина и пошел осматривать энергосчетки. Во время проведения измерительных работ, мужчина увидел, как в его машину сел неизвестный и уехал.
Полицейские выяснили, что механик оставил ключи в замке зажигания. Через систему GPS они установили, что автомобиль находится в поселке Отрадное.
- Машину нашли в одном из ангаров. А оставленные на месте происшествия следы пальцев и обуви вскоре помогли установить личность злоумышленника, им оказался 43-летний местный житель.
На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU