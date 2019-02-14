2019-02-14T16:12:28+03:00
Общество

Власти ожидают рост турпотока в Калининград в этом году

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Чемпионат мира по футболу серьезным образом способствовал продвижению Калининградской области на российском и иностранном туристическом рынке, так что туристический сезон 2019 года будет показательным. Об этом заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак на встрече с отельерами.

- Также в июле этого года заработает режим электронных виз – иностранные туристы смогут воспользоваться новым преимуществом. Поэтому уже сейчас видим по данным сервисов бронирования, что путешествие в Калининградскую область планируют заранее. Мы рассчитываем, что точно не ухудшим показатели прошлого года, а по лету будет рост семь процентов, – сказал Андрей Ермак.

Он добавил, что в этом году в бюджете предусмотрены средства на программу обучения и профессиональной переподготовки в индустрии гостеприимства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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