Калининградской исправительной колонии подарили икону с частицей чудотворных мощей
Икону с мощами святой Анастасии Узорешительницы передала в дар колонии №9 Калининграда вице-президент фонда «Святого мученика Вонифатия» Наталья Мезенцева.
Накануне перед иконой прошел молебен, после чего частицу мощей для почитания и поклонения подготовили для передачи осужденным в исправительной колонии.
Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, церемония состоялась в храме учреждения, названном в честь Узорешительницы.
Сообщается, что с молитвами к святой могут обращаться не только осужденные, но и их родственники.
Святая Анастасия является покровительницей всех осужденных. До своей мученической смерти она ухаживала за заключенными, пострадавшими за веру.
ИСТОЧНИК KP.RU