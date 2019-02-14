2019-02-14T16:48:04+03:00
Общество

Калининградской исправительной колонии подарили икону с частицей чудотворных мощей

Святыня будет храниться в храме учреждения, названном в честь Узорешительницы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградская епархия
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Икону с мощами святой Анастасии Узорешительницы передала в дар колонии №9 Калининграда вице-президент фонда «Святого мученика Вонифатия» Наталья Мезенцева.

Накануне перед иконой прошел молебен, после чего частицу мощей для почитания и поклонения подготовили для передачи осужденным в исправительной колонии.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, церемония состоялась в храме учреждения, названном в честь Узорешительницы.

Сообщается, что с молитвами к святой могут обращаться не только осужденные, но и их родственники.

Святая Анастасия является покровительницей всех осужденных. До своей мученической смерти она ухаживала за заключенными, пострадавшими за веру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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