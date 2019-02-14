Калининградская область вошла в число лидеров рейтинга по финансовой грамотности населения

СЕГОДНЯ 16:57 2019-02-14T16:57:58+03:00

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Калининградская область вошла в число лидеров первого в России рейтинга по финансовой грамотности регионов. Регион отметили на сессии «Финансовая грамотность населения как основа для финансовой стабильности» в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума. Помимо Калининградской области, наиболее высокий уровень финансовой грамотности отмечен в Кировской, Костромской, Курской областях и Республике Коми.

Реализация федерального проекта по повышению финансовой грамотности стартовала в Калининградской области в 2011 году. Как рассказал губернатор Антон Алиханов, многое пришлось создавать с нуля, в том числе нормативно-правовую базу, структуру органов управления программой. Процесс шел в несколько этапов, и сейчас в регионе не только наблюдается положительная динамика в самооценке населения как финансово грамотного, но и эффективность программы проявляется на практике. Глава региона также отметил, что впоследствии эта работа заложила основу для других субъектов.

- За эти годы аудитория участников образовательных мероприятий выросла в десятки раз. Мы не знали, с чего начинать, на какие целевые аудитории ориентироваться. Привлекали к работе журналистов, экспертов. На данном этапе мы отошли от прямого участия государства в программе, начали стимулировать некоммерческие организации и учебные заведения, а в 2016 году выбрали некоммерческую организацию, которая стала центром трансляции финансовой грамотности для населения, – сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU