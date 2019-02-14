В Калининграде и Зеленоградске задержали двух пьяных таксистов

СЕГОДНЯ 18:10 2019-02-14T18:10:01+03:00

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В Калининградской области продолжается мероприятие «Такси» по профилактике нарушений в сфере пассажирских перевозок.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, за несколько дней инспекторы ГИБДД выявили 143 нарушения. В большинстве случаев, таксисты не пристегиваются ремнями безопасности и не просят пристегнуться пассажиров. Однако уже выявлены и более серьезные нарушения.

Так, в Калининграде и Зеленоградске задержали двоих водителей такси по подозрению в пьяном вождении. По этим случаям проводятся проверки.

Профилактическое мероприятие «Такси» продлится до 28 февраля. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах осуществления незаконной предпринимательской деятельности при осуществлении пассажирских перевозок по телефону 552-511.

ИСТОЧНИК KP.RU