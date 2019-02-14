2019-02-14T18:16:31+03:00
Общество

В Калининградской области продлили выплаты дополнительного маткапитала многодетным семьям

Виктор Сергеев
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В Калининградской области продлено действие закона о выплате дополнительного материнского капитала многодетным семьям. Соответствующие поправки в закон были одобрены в четверг на заседании Облдумы.

Дополнительный материнский капитал в размере 50 тысяч рублей был введен в области в 2018 году. Получить эти деньги могли калининградские семьи со среднедушевым доходом не выше полуторной величины регионального прожиточного минимума (16442 рубля), у которых в 2017 – 2018 годах появился третий или последующий ребенок.

Дополнительный маткапитал уже назначен назначена 1 839 калининградским семьям, в которых в 2017-2018 годах родился третий или последующий ребенок. Подавляющее большинство семей получают его в виде ежемесячной выплаты в размере 2 778 рублей, а 361 семье он выплачен в форме разовой выплаты в размере 50 тысяч рублей. На эти цели из областного бюджета были выделены 48,5 миллиона рублей.

В министерстве социальной политике сообщили, что в этом году средствами капитала воспользуются 2 227 семей, на эти цели выделено 82 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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