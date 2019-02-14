Генерал Леденев попросил сделать суд по делу Рудникова и Дацышина закрытым

СЕГОДНЯ 19:44 2019-02-14T20:05:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Московском районном суде Санкт-Петербурга в четверг, 14 февраля, началось рассмотрение уголовного дела учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере у руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Виктора Леденева.

По версии следствия, Рудников вымогал у Леденева 50 тысяч долларов. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева», в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Оба обвиняемых настаивают на своей невиновности.

На заседании генерал Леденев заявил ходатайство с просьбой сделать процесс закрытым, так как при рассмотрении могут быть разглашены сведения, унижающие честь и достоинство участников. Защита Дацышина считает, что глава управления СК не хочет огласки относительно своего имущества и заработков, поэтому пытается закрыть процесс от общественности.

- Сторона защиты Дацышина полагает, что единственным основанием для закрытия процесса от общественности является половая неприкосновенность Леденева. Пока в рамках этого дела такое обвинение ни Рудникову ни Дацышину не предъявлялось, они на его половую неприкосновенность не покушались, - заявил адвокат Дацышина Сергей Баранов.

Защита Дацышина также подала ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде или залог от 1 до 5 млн рублей.

Решение суда об избрании меры пресечения обвиняемым, а также о том, будет ли процесс закрытым, будет оглашено в пятницу, 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU