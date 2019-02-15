Два человека госпитализированы после пожара улице Молодой гвардии в Калининграде

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-15T10:09:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу 17 человек участвовали в ликвидации пожара на улице Молодой Гвардии в Ленинградском районе города Калининграда в минувший четверг. На часах было 16.48, когда поступило сообщение о том, что в жилом доме на первом этаже горит квартира.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горела комната и коридор на общей площади 40 квадратных метров. Три комнаты соседних квартир оказались закопчены.

Сотрудниками пожарной охраны было эвакуировано 6 человек, мужчину и женщину пришлось экстренно госпитализировать с признаками отравления продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU