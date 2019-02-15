На Советском проспекте у стрелы столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-15T10:24:13+03:00

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В Калининграде на Советском проспекте в районе пересечения с улицей Яналова в пятницу 15 февраля утром случилось ДТП.

Информация о том, что около стрелы столкнулись два автомобиля, появилась в паблике «Сообщество автомобилистов Калининграда и области». В группе выложили фотографии, на которых видно две иномарки, одна из которых сильно помята. Комментаторы утверждают, что один из автомобилей ехал на красный свет.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

По предварительной информации обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU