2019-02-15T10:38:55+03:00
Происшествия

За сутки в области в ДТП пострадали два водителя

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в Калининградской области в четверг, 14 февраля.

Утром в Светлогорске 56-летняя водитель «Мерседеса» на улице Песочной не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате аварии женщина получила телесные повреждения.

На улице Гагарина 46-летняя водитель «КИА» при повороте налево не предоставила преимущество и врезалась в «Опель». В аварии пострадала сама виновница происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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