За сутки в области в ДТП пострадали два водителя
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в Калининградской области в четверг, 14 февраля.
Утром в Светлогорске 56-летняя водитель «Мерседеса» на улице Песочной не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате аварии женщина получила телесные повреждения.
На улице Гагарина 46-летняя водитель «КИА» при повороте налево не предоставила преимущество и врезалась в «Опель». В аварии пострадала сама виновница происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU