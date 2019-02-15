Бильярдисты из Калининграда в Литве выиграли две бронзы международного турнира

СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-15T10:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вильнюсе международные соревнования собрали 75 участников под брендом Baltic Pyramid League.

Калининград на турнире представил квартет игроков, двое из которых взяли призы. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, отличился Вадим Белоглазов и Глеб Порукевич.

Оба спортсмена одержали по шесть побед, но до заветного золота так и не добрались. Итог – у нас две бронзы.

В минспорта отметили, что Глеб в прошлом году выиграл медали первенств России, а так же престижный международный турнир «Маленький принц» в Москве. На эти соревнования он вновь отправится этой весной.

В турнире в Вильнюсе принимали участие профессионалы из Германии, Испании, Швеции, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и России.

ИСТОЧНИК KP.RU