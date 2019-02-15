2019-02-15T10:42:27+03:00
Общество

В Калининграде до 12 часов будет закрыто движение на двух улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В пятницу, 15 февраля, с 10.30 до 12.00 будет закрыто движение транспорта по ул. Гаражной, ул. Ген.-лейт. Озерова на участке от ул. Уральской до ул. Азовской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Движение транспорта закрывается для проведения демонстрации, посвященной 30-ой годовщине вывода войск из Афганистана.

Власти рекомендуют переместить автомобили с территории проведения демонстрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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