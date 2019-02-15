Компания «Мираторг» вложит 2,5 млрд рублей в производство полуфабрикатов в Калининградской области

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-15T10:58:18+03:00

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В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Антон Алиханов подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Мираторг».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, компания намерена реализовать в регионе инвестиционный проект по расширению производственного комплекса по выпуску замороженных мясных полуфабрикатов и установке новой технологической линии на площадке действующего мясоперерабатывающего завода.

- Новая линия сможет производить до 20 наименований продукции. При достижении проектной мощности ее выпуск составит до 26 тысяч тонн в год. С запуском площадки будет создано около 150 рабочих мест. Объем инвестиций в новое производство составит 2,5 миллиарда рублей, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU