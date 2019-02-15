В четверг почти 500 калининградцев бесплатно проверили уровень сахара в крови

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-15T11:02:32+03:00

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В четверг, 14 февраля, в центре Калининграда работал мобильный центр здоровья, в котором проводили экспресс-обследование. За 3,5 часа уровень сахара в крови проверили 475жителей региона, у 15 человек было выявлено отклонение от нормы, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

- Помимо исследований желающие смогли получить консультацию диетолога Центра медпрофилактики об особенностях питания, для того чтобы сахар по возможности не превышал предельных показателей, - сообщили в Минздраве.

У некоторых пациентов были выявлены цифры в 17-18 миллимолей на литр при верхней границе нормы для разных типов глюкометров от 5,5 до 6,1, рассказала главный внештатный эндокринолог Минздрава Ирина Сороко.

– И люди были очень удивлены, они даже не подозревали, что у них диабет: это достаточно «тихое» заболевание, и если человек не обследовался, зачастую выявляется только после осложнений. Конечно же, те, у кого был обнаружен такой высокий уровень глюкозы, сразу же обратились к эндокринологу и начали получать сахароснижающую терапию, - сказала врач.

ИСТОЧНИК KP.RU