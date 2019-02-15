Под Калининградом появится производство станций для проката сигвеев и электросамокатов
Резидент "Сколково" компания Samocat Sharing откроет в Калининградской области производство производство станций для проката электросамокатов и сигвеев. Как сообщает ТАСС, соответсвующее соглашение должно быть подписано 15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Предполагается, что новое производство разместится в индустриальном парке "Храброво". Объем инвестиций превысит 100 млн рублей.
- В течение трех лет планируется выпустить 10 тыс. единиц продукции. Первые 200 микротранспортных станций сойдут с конвейера уже 30 марта, - сообщили в пресс-службе компании, добавив, что значительная часть продукции пойдет на экспорт.
Станции проката электросамокатов и сигвеев действуют в Москве, Санкт-Петербуге, Сочи, Краснодаре и некоторых других городах. Эта услуга пользуется популярностью у туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU