Калининградская «Балтика» расторгла контракт с Погребняком
.Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с нападающим Кириллом Погребняком. Об этом сообщает пресс-служба команды. Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.
Кирилл Погребняк выступал за «Балтику» с лета 2017 года. В общей сложности форвард принял участие в 21-й игре и забил 2 мяча.
В поединке со «Спартаком-2» в августе 2017-го, Погребняк получил очень серьезную травму, восстановление и возвращение в строй заняли целый год.
ИСТОЧНИК KP.RU