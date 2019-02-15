Калининградская «Балтика» расторгла контракт с Погребняком

СЕГОДНЯ 11:08 2019-02-15T11:09:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградская «Балтика» расторгла контракт с нападающим Кириллом Погребняком. Об этом сообщает пресс-служба команды. Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

Кирилл Погребняк выступал за «Балтику» с лета 2017 года. В общей сложности форвард принял участие в 21-й игре и забил 2 мяча.

В поединке со «Спартаком-2» в августе 2017-го, Погребняк получил очень серьезную травму, восстановление и возвращение в строй заняли целый год.

ИСТОЧНИК KP.RU