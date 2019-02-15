Авиакомпания «Азимут» открыла рейсы из Калининграда в Ростов-на-Дону
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Авиакомпания «Азимут» открыла продажи авиабилетов в Калининград из Ростова-на-Дону на сезон «Лето-2019». Об этом сообщает сайте авиаперевозчика.
С 31 марта рейсы из Ростова-на-Дону будут выполняться в Калининград по средам и воскресеньям по следующему расписанию:
- вылет из Ростова-на-Дону в 10:10, прибытие в Калининград в 13:25;
- вылет из Калининграда в 14:10, прибытие в Ростова-на-Дону в 19:30.
Рейсы будут выполняться с промежуточной посадкой в аэропорту Калуги.
ИСТОЧНИК KP.RU