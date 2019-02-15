2019-02-15T11:38:05+03:00
Общество

В Калининграде отключили электричество в домах на семи улицах

Виктор Сергеев
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В Калининграде до 13 часов не будет электричества на ул. Краснодонская 3-5, 4, пер. Краснодонский 8, ул. Краснодонская 2, ул. Гагарина, 34, ул. Гагарина 40-42, 50-52, 103а, 109. Также не будет работать светофор на ул. Куйбышева – ул. Гагарина.

С 13.30 до 18 часов для проведения ремонтных работ будет отключено электроснабжение на ул. Воздушная 21-33, 35-39, пер. Воздушный 1, 2, 3, 3а, ул. Матросская,2-4, ул. Красносельская 13-21, 31а, 31б, 33-43.

До 13 часов для проведения работ на водопроводной сети будетотключено холодное водоснабжение на ул. Красноармейская 1-29, 49в.

ИСТОЧНИК KP.RU

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