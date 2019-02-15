Министр: До 2024 года большинство свалок и старых полигонов в регионе перестанет существовать

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-15T11:43:45+03:00

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Власти Гусева и Черняховска в этом году начали готовить проектно-сметную документацию на рекультивацию старых свалок в муниципалитетах. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

- Возможно, это успеют сделать и в Балтийске, если примут генеральный план муниципального образования. В 2020 к аналогичной работе планируется приступить в Советске. До 2024 года большинство свалок и старых полигонов в регионе перестанет существовать, – отметил Олег Ступин.

Он добавил, что в области появятся два-три мусоросортировочных комплекса, их мощностей будет достаточно для региона. Также появится новый объект захоронения отходов. Он заменит полигоны «Круглово» и «Ельняки», которые закроют к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU