Калининградец обманом приватизировал почти гектар земли в Гвардейском районе
Житель Калининградской области попался на крупном мошенничестве при приватизации земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
49-летний мужчина предоставил в Росреестр и администрацию Гвардейского района недостоверные сведения о том, что на арендуемом им участке появился объект капитального строительства. А значит, он имеет право приватизировать этот участок. В результате мужчина купил почти гектар земли за 60 тысяч рублей.
В ходе проверки выяснилось, что капитальные строения на участке отсутствовали. Ущерб районному бюджету составил 1,8 млн рублей.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU