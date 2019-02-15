2019-02-15T12:17:01+03:00
Общество

Калининградец обманом приватизировал почти гектар земли в Гвардейском районе

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Калининградской области попался на крупном мошенничестве при приватизации земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

49-летний мужчина предоставил в Росреестр и администрацию Гвардейского района недостоверные сведения о том, что на арендуемом им участке появился объект капитального строительства. А значит, он имеет право приватизировать этот участок. В результате мужчина купил почти гектар земли за 60 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что капитальные строения на участке отсутствовали. Ущерб районному бюджету составил 1,8 млн рублей.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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