Калининградец получил 4 года колонии за мошенничество при изготовлении мебели

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-15T12:40:21+03:00

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В Калининграде осудили мужчину за мошенничество при изготовлении мебели. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Мужчина представился замдиректора компании по установке и изготовлению мебели и договорился с калининградкой, что изготовит мебель для ее кухни.

Стороны заключили договор, и женщина передала ему 100 тысяч рублей. Спустя некоторое время он связался с заказчицей и сообщил, что ему нужно еще 100 тысяч на установку корпуса и покупку материалов и бытовой техники. В общей сложности калининградка передала ему 450 тысяч рублей, однако кухню так и не получила.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU