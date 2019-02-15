Калининградец получил 4 года колонии за мошенничество при изготовлении мебели
В Калининграде осудили мужчину за мошенничество при изготовлении мебели. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Мужчина представился замдиректора компании по установке и изготовлению мебели и договорился с калининградкой, что изготовит мебель для ее кухни.
Стороны заключили договор, и женщина передала ему 100 тысяч рублей. Спустя некоторое время он связался с заказчицей и сообщил, что ему нужно еще 100 тысяч на установку корпуса и покупку материалов и бытовой техники. В общей сложности калининградка передала ему 450 тысяч рублей, однако кухню так и не получила.
Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU