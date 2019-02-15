Экологическому музею в Краснолесье, внедрившему полную сортировку мусора, насчитали отходов на 29 000 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-15T13:09:52+03:00

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В Калининградской области практически ежедневно всплывают все новые истории, связанные с мусорной реформой. На этот раз в центре скандала оказался Эколого-краеведческий музей поселка Краснолесье, которому прислали на подпись новый договор по вывозу отходов. Как сообщает на своей персональной странице в фейсбуке директор музея Алексей Соколов, организации пересчитали норму вывоза мусора. Если раньше музей платил за вывоз 0.75 кубических метров мусора, то теперь за 55,73. Платежка же выставлена на 29 000 рублей в месяц.

- Музей - генератор мусора, - иронизирует Соколов. - Дождались и мы новых тарифов. Железная логика у тех, кто их выдумывал. До реформы музей оплачивал 0.75 куба и мы считали, что это много ибо в реальности у нас мусора просто нет, и быть ему не положено. Да и в деревне с мусором все как-то иначе. А теперь, кто знает наше здание и может его визуально представить, а это два этажа. Так вот объем нашего здания это и есть объем мусора. А теперь пабам..... в месяц. По договору вывоз ежедневно. Ребята, да вы же не справитесь необходимо запускать вывоз мусора при помощи РЖД, благо ветку еще не угробили.

И действительно, музей уже давно оправдывает свою экологическую часть названия, так как он ввел полную сортировку мусора. Биоразлагаемые отходы отправляются в специальную яму, частично сжигаются, а большая часть остальных отходов также перерабатывается.

ИСТОЧНИК KP.RU