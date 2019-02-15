Калининградец украл у родственницы украшения на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-15T13:13:47+03:00

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В полицию Калининграда пришла расстроенная 28-летняя женщина. Горожанка рассказал, что обнаружила пропажу золотых украшений стоимостью 100 тысяч рублей.

- Потерпевшая пояснила, что ранее в ее квартире в гостях был один из родственников. При этом, кражу золотых изделий хозяйка жилья обнаружила лишь спустя продолжительное время, - сообщили в полиции.

Сотрудники полиции разыскали подозреваемого в краже – 24-летнего жителя Гурьевского района. Ранее его уже судили за кражи. На него завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU