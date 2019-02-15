2019-02-15T13:13:47+03:00
Общество

Калининградец украл у родственницы украшения на 100 тысяч рублей

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Калининграда пришла расстроенная 28-летняя женщина. Горожанка рассказал, что обнаружила пропажу золотых украшений стоимостью 100 тысяч рублей.

- Потерпевшая пояснила, что ранее в ее квартире в гостях был один из родственников. При этом, кражу золотых изделий хозяйка жилья обнаружила лишь спустя продолжительное время, - сообщили в полиции.

Сотрудники полиции разыскали подозреваемого в краже – 24-летнего жителя Гурьевского района. Ранее его уже судили за кражи. На него завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зеленоградске установили памятный знак воинам-интернационалистам
Суд над Рудниковым и Дацышиным пройдет в закрытом режиме
На реконструкцию стадиона «Локомотив» в Калининграде выделили почти 60 млн рублей
На строительство ФОКа в Озерске выделили 117 млн рублей
Экологическому музею в Краснолесье, внедрившему полную сортировку мусора, насчитали отходов на 29 000 рублей в месяц
Калининградец получил 4 года колонии за мошенничество при изготовлении мебели
Калининградец обманом приватизировал почти гектар земли в Гвардейском районе
Министр: До 2024 года большинство свалок и старых полигонов в регионе перестанет существовать
В Калининграде отключили электричество в домах на семи улицах
Авиакомпания «Азимут» открыла рейсы из Калининграда в Ростов-на-Дону
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с Погребняком
Под Калининградом появится производство станций для проката сигвеев и электросамокатов
В четверг почти 500 калининградцев бесплатно проверили уровень сахара в крови
Компания «Мираторг» вложит 2,5 млрд рублей в производство полуфабрикатов в Калининградской области
Калининградец хранил на чердаке ведра с коноплей
В Калининграде до 12 часов будет закрыто движение на двух улицах
Бильярдисты из Калининграда в Литве выиграли две бронзы международного турнира
За сутки в области в ДТП пострадали два водителя
На Советском проспекте у стрелы столкнулись два автомобиля