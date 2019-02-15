На реконструкцию стадиона «Локомотив» в Калининграде выделили почти 60 млн рублей
Региональные власти выделили Калининграду 59,5 млн рублей на проведение работ по реконструкции стадиона «Локомотив» на Аллее Смелых. Соответствующее постановление о выделении субсидии опубликовано на сайте правительства области.
Как ранее писала «Комсомолка», на стадионе предусмотрено строительство восьми 400-метровых беговых дорожек, двух дополнительных беговых дорожек с синтетическим покрытием по прямой, а также ямы для бега с препятствием. Ширина каждой дорожки составит 125 сантиметров
Также на стадионе должна быть построена пешеходная дорожка, позволяющая беспрепятственно передвигаться инвалидам – колясочникам, и лестница. Начало и окончание лестницы будут обозначены контрастной полосой и фактурным покрытием. Это послужит предохранительной мерой для слабовидящих людей.
ИСТОЧНИК KP.RU