2019-02-15T14:03:04+03:00
Общество

На реконструкцию стадиона «Локомотив» в Калининграде выделили почти 60 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Региональные власти выделили Калининграду 59,5 млн рублей на проведение работ по реконструкции стадиона «Локомотив» на Аллее Смелых. Соответствующее постановление о выделении субсидии опубликовано на сайте правительства области.

Как ранее писала «Комсомолка», на стадионе предусмотрено строительство восьми 400-метровых беговых дорожек, двух дополнительных беговых дорожек с синтетическим покрытием по прямой, а также ямы для бега с препятствием. Ширина каждой дорожки составит 125 сантиметров

Также на стадионе должна быть построена пешеходная дорожка, позволяющая беспрепятственно передвигаться инвалидам – колясочникам, и лестница. Начало и окончание лестницы будут обозначены контрастной полосой и фактурным покрытием. Это послужит предохранительной мерой для слабовидящих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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