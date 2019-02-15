Суд над Рудниковым и Дацышиным пройдет в закрытом режиме

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-15T15:04:51+03:00

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Процесс по уголовному делу Игоря Рудникова и Александра Дацышина, которых обвиняют в вымогательстве, пройдет в закрытом режиме. Такое решение в пятницу, 15 февраля, принял Московский районный суд Санкт-Петербурга.

Ходатайство с просьбой сделать процесс закрытым подал потерпевший по делу – руководитель регионального управления Следственного комитета, генерал Виктор Леденев.

Напомним, по версии следствия, издатель газеты «Новые колеса» Игорь Рудников вымогал у Леденева 50 тысяч долларов. Якобы за денежное вознаграждение журналист обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева», в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Вторым фигурантом дела является экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин.

Обвиняемые настаивают на своей невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU