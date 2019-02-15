В Зеленоградске установили памятный знак воинам-интернационалистам
Торжественная церемония открытия памятного знака воинам-интернационалистам состоялась в Зеленоградске. Камень с гранитной плитой установили в сквере у здания детско-юношеской спортивной школы «Янтарь».
Как сообщает администрация Зеленоградска, в церемонии поучаствовали юнармейцы из школы Зеленоградска, военнослужащие Балтфлота, представители власти, совета ветеранов и общественных организаций.
Знак, установленный по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана, открыл
зампредседателя правления Союза боевых друзей Афганистана подполковник Виктор Деревянченко и руководитель местного отделения организации подполковник Михаил Олейник.
ИСТОЧНИК KP.RU