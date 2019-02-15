2019-02-15T15:42:26+03:00
Общество

В Зеленоградске установили памятный знак воинам-интернационалистам

30-летия вывода советских войск из Афганистана, состоялся
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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Торжественная церемония открытия памятного знака воинам-интернационалистам состоялась в Зеленоградске. Камень с гранитной плитой установили в сквере у здания детско-юношеской спортивной школы «Янтарь».

Как сообщает администрация Зеленоградска, в церемонии поучаствовали юнармейцы из школы Зеленоградска, военнослужащие Балтфлота, представители власти, совета ветеранов и общественных организаций.

Знак, установленный по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана, открыл

зампредседателя правления Союза боевых друзей Афганистана подполковник Виктор Деревянченко и руководитель местного отделения организации подполковник Михаил Олейник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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