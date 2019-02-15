В Зеленоградском районе мужчина напал с топором на приятеля
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Житель Зеленоградского района стал фигурантом уголовного дела за угрозу убийством. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
В ходе совместного распития спиртного 57-летний мужчина схватил топор и ударил им своего собутыльника в область затылка. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.
Уголовное дело возбуждено по статье "Угроза убийством". Кроме этого, по результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU