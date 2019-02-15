В Калининграде пенсионер на «Фольксвагене» сбил 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-15T16:28:03+03:00

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В пятницу днем в Калининграде сбили ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Наезд произошел на перекрестке улиц Тельмана и Озерова. 67-летний водитель «Фольксвагена» при повороте на улицу Озерова не остановился перед пешеходным переходом и сбил 9-летнюю девочку.

Пострадавшую школьницу госпитализировали в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU