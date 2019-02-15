2019-02-15T16:45:47+03:00
Общество

Алиханов заявил о важности развития «человекоцентричных» технологий в Калининградской области

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума обсуждался вопрос развития в стране инновационных научно-технологических центров. По мнению губернатора Антона Алиханова, специализацией таких центров в Калининградской области могут стать «человекоцентричные» технологии.

- У нас нет большой сырьевой базы, мы не специализируемся на металлургии или горной добыче; у нас нет большого ресурса по лесу. Кроме того, по сравнению с другими регионами, в которых десятилетиями и дольше создавались промышленные центры, история формирования промсектора в Калининградской области гораздо меньше и не отражает какой-то особой специализации. Наконец, наша особая география, - отметил глава региона.

Алиханов особо отметил здоровьесбережение и биомедицинские технологии, пищевые био- и производственные технологии, включая углубленную переработку биоресурсов, персонализированное питание и синтез питательных веществ, а также бытовые приложения новых материалов и промышленного дизайна. По его словам, заинтересованность в развитии этих направлений уже проявили вузы и научные организации региона, ряд крупных промышленных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В поселке под Багратионовском установили новую детскую площадку
В калининградской полиции заявили о 100-процентной раскрываемости убийств и разбоев в январе
В Калининграде откроется Центр молодежного инновационного творчества
В Калининграде с бесплатной лекцией выступит палеонтолог из Вильнюса
В Калининградской области ввели штрафы за парковку на газонах
Писатель Евгений Гришковец передал Музею Мирового океана три морских фуражки
В Калининграде пенсионер на «Фольксвагене» сбил 9-летнюю девочку
В Зеленоградском районе мужчина напал с топором на приятеля
В Зеленоградске установили памятный знак воинам-интернационалистам
Суд над Рудниковым и Дацышиным пройдет в закрытом режиме
На реконструкцию стадиона «Локомотив» в Калининграде выделили почти 60 млн рублей
На строительство ФОКа в Озерске выделили 117 млн рублей
Калининградец украл у родственницы украшения на 100 тысяч рублей
Экологическому музею в Краснолесье, внедрившему полную сортировку мусора, насчитали отходов на 29 000 рублей в месяц
Калининградец получил 4 года колонии за мошенничество при изготовлении мебели
Калининградец обманом приватизировал почти гектар земли в Гвардейском районе
Министр: До 2024 года большинство свалок и старых полигонов в регионе перестанет существовать
В Калининграде отключили электричество в домах на семи улицах
Авиакомпания «Азимут» открыла рейсы из Калининграда в Ростов-на-Дону
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с Погребняком
Под Калининградом появится производство станций для проката сигвеев и электросамокатов
В четверг почти 500 калининградцев бесплатно проверили уровень сахара в крови
Компания «Мираторг» вложит 2,5 млрд рублей в производство полуфабрикатов в Калининградской области
Калининградец хранил на чердаке ведра с коноплей
В Калининграде до 12 часов будет закрыто движение на двух улицах
Бильярдисты из Калининграда в Литве выиграли две бронзы международного турнира
За сутки в области в ДТП пострадали два водителя
На Советском проспекте у стрелы столкнулись два автомобиля