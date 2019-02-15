Алиханов заявил о важности развития «человекоцентричных» технологий в Калининградской области

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-15T16:45:47+03:00

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В рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума обсуждался вопрос развития в стране инновационных научно-технологических центров. По мнению губернатора Антона Алиханова, специализацией таких центров в Калининградской области могут стать «человекоцентричные» технологии.

- У нас нет большой сырьевой базы, мы не специализируемся на металлургии или горной добыче; у нас нет большого ресурса по лесу. Кроме того, по сравнению с другими регионами, в которых десятилетиями и дольше создавались промышленные центры, история формирования промсектора в Калининградской области гораздо меньше и не отражает какой-то особой специализации. Наконец, наша особая география, - отметил глава региона.

Алиханов особо отметил здоровьесбережение и биомедицинские технологии, пищевые био- и производственные технологии, включая углубленную переработку биоресурсов, персонализированное питание и синтез питательных веществ, а также бытовые приложения новых материалов и промышленного дизайна. По его словам, заинтересованность в развитии этих направлений уже проявили вузы и научные организации региона, ряд крупных промышленных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU