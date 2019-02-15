Писатель Евгений Гришковец передал Музею Мирового океана три морских фуражки

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-15T16:45:51+03:00

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Калининградский писатель Евгений Гришковец передал в фонды Музея Мирового океана новые экспонаты – три морских фуражки. Как рассказали в музее, две из них являлись частью морской формы унтер-офицеров Сирии и Ливии. Артисту их привезли моряки Черноморского флота.

Третью фуражку когда-то в 1970-х годах носил младший офицер ВМФ Франции.

Выставочный проект «Бескозырка белая, в полоску воротник…», знакомящий с историей и географией морской формы, продлен. Фишкой этой выставки как раз является предоставленная писателем коллекция предметов флотского обмундирования, среди которых 22 головных убора моряков из 16 стран.

Ранее Гришковец передал музею редкий ящик для писем 1908 года, гильзу, карту Кенигсберга начала 19 века и немецкую бескозырку времен Первой мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU