СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-15T17:03:52+03:00

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В Калининградской области ввели штрафы за парковку на газонах. Соответствующие изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях приняли депутаты Облдумы в четверг, 14 февраля.

С законодательной инициативой ввести административную ответственность за парковку на газонах выступил прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин.

Теперь любителям парковаться на газонах грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам «светят» штрафы от 10 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – от 30 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU