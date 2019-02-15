В Калининграде с бесплатной лекцией выступит палеонтолог из Вильнюса
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининград в среду 20 февраля приедет палеонтолог Андрей Спиридонов. Заведующий кафедры геологии Института геонаук Вильнюсского университета выступит с лекцией в Музее мирового океана.
Как сообщает пресс-служба музея, ученый понятно и доступно расскажет о таких сложных процессах, как эволюция и изменение климата.
Встреча с ученым состоится в конгресс-холле Главного корпуса Музея Мирового океана. Начало в 14:00.
Вход на лекцию бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU