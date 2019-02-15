В Калининграде с бесплатной лекцией выступит палеонтолог из Вильнюса

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-15T17:24:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининград в среду 20 февраля приедет палеонтолог Андрей Спиридонов. Заведующий кафедры геологии Института геонаук Вильнюсского университета выступит с лекцией в Музее мирового океана.

Как сообщает пресс-служба музея, ученый понятно и доступно расскажет о таких сложных процессах, как эволюция и изменение климата.

Встреча с ученым состоится в конгресс-холле Главного корпуса Музея Мирового океана. Начало в 14:00.

Вход на лекцию бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU