2019-02-15T17:24:34+03:00
Наука

В Калининграде с бесплатной лекцией выступит палеонтолог из Вильнюса

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининград в среду 20 февраля приедет палеонтолог Андрей Спиридонов. Заведующий кафедры геологии Института геонаук Вильнюсского университета выступит с лекцией в Музее мирового океана.

Как сообщает пресс-служба музея, ученый понятно и доступно расскажет о таких сложных процессах, как эволюция и изменение климата.

Встреча с ученым состоится в конгресс-холле Главного корпуса Музея Мирового океана. Начало в 14:00.

Вход на лекцию бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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