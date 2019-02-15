СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-15T17:28:29+03:00

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В понедельник в Калининграде откроется Центр молодежного инновационного творчества. Площадка для начинающих изобретателей разместилась в Инженерно-техническом институте БФУ им. И. Канта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Центр молодежного инновационного творчества – это организация, ориентированная на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах.

Сейчас, на этапе запуска в центре можно заниматься разработками в таких направлениях, как программирование и веб-дизайн, 3D-технологии, робототехника и моделирование процессов на станках с числовым программным управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU