В калининградской полиции заявили о 100-процентной раскрываемости убийств и разбоев в январе

СЕГОДНЯ 17:43 2019-02-15T17:45:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе 2019 года в Калининградской области раскрываемость убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и разбоев составила 100 процентов. Об этом заявил начальник регионального управления МВД Игорь Илларионов, сообщает пресс-служба полиции.

Также в январе в регионе возросла раскрываемость краж (с 35,1 до 46,4%), в том числе квартирных (с 53,1 до 55,7%); мошенничеств (с 15,9 до 54,1%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (с 75 до 93,8%) и наркотиков (с 59,1 до 72,5%).

- Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах на 17,5% (с 361 до 298), в том числе уличных – на 25,6% (с 234 до 174), - рассказал Игорь Илларионов.

ИСТОЧНИК KP.RU