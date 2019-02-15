2019-02-15T17:45:44+03:00
Общество

В калининградской полиции заявили о 100-процентной раскрываемости убийств и разбоев в январе

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В январе 2019 года в Калининградской области раскрываемость убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и разбоев составила 100 процентов. Об этом заявил начальник регионального управления МВД Игорь Илларионов, сообщает пресс-служба полиции.

Также в январе в регионе возросла раскрываемость краж (с 35,1 до 46,4%), в том числе квартирных (с 53,1 до 55,7%); мошенничеств (с 15,9 до 54,1%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (с 75 до 93,8%) и наркотиков (с 59,1 до 72,5%).

- Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах на 17,5% (с 361 до 298), в том числе уличных – на 25,6% (с 234 до 174), - рассказал Игорь Илларионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В поселке под Багратионовском установили новую детскую площадку
В Калининграде откроется Центр молодежного инновационного творчества
В Калининграде с бесплатной лекцией выступит палеонтолог из Вильнюса
В Калининградской области ввели штрафы за парковку на газонах
Писатель Евгений Гришковец передал Музею Мирового океана три морских фуражки
Алиханов заявил о важности развития «человекоцентричных» технологий в Калининградской области
В Калининграде пенсионер на «Фольксвагене» сбил 9-летнюю девочку
В Зеленоградском районе мужчина напал с топором на приятеля
В Зеленоградске установили памятный знак воинам-интернационалистам
Суд над Рудниковым и Дацышиным пройдет в закрытом режиме
На реконструкцию стадиона «Локомотив» в Калининграде выделили почти 60 млн рублей
На строительство ФОКа в Озерске выделили 117 млн рублей
Калининградец украл у родственницы украшения на 100 тысяч рублей
Экологическому музею в Краснолесье, внедрившему полную сортировку мусора, насчитали отходов на 29 000 рублей в месяц
Калининградец получил 4 года колонии за мошенничество при изготовлении мебели
Калининградец обманом приватизировал почти гектар земли в Гвардейском районе
Министр: До 2024 года большинство свалок и старых полигонов в регионе перестанет существовать
В Калининграде отключили электричество в домах на семи улицах
Авиакомпания «Азимут» открыла рейсы из Калининграда в Ростов-на-Дону
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с Погребняком
Под Калининградом появится производство станций для проката сигвеев и электросамокатов
В четверг почти 500 калининградцев бесплатно проверили уровень сахара в крови
Компания «Мираторг» вложит 2,5 млрд рублей в производство полуфабрикатов в Калининградской области
Калининградец хранил на чердаке ведра с коноплей
В Калининграде до 12 часов будет закрыто движение на двух улицах
Бильярдисты из Калининграда в Литве выиграли две бронзы международного турнира
За сутки в области в ДТП пострадали два водителя
На Советском проспекте у стрелы столкнулись два автомобиля